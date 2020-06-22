شكرا لقرائتكم خبر عن مايك تايسون يواصل تدريباته الحماسية فى الملاكمة.. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يواصل نجم الملاكمة العالمى مايك تايسون، تدريباته الحماسية عقب إعلانه عودته مرة أخرى إلى الملاكمة ولكن في تلك المرة لأغراض خيرية، إلا أنه مازال يتمتع بلكمات قوية على الرغم من انقطاع عن الملاكمة لفترة طويلة وبلوغه 53 عاما.

نجم الملاكمة العالمى مايك تايسون، ظهر بخفة ورشاقة كبيرة على الحلبة خلال التدريبات، مما يدل أنه مازال لديها القدرة والمراوغة على تقديم الجديد في عالم الملاكمة، رغما عن اعتزاله بعد خسارته أمام أمام كيفن مكبرايد فى عام2005 .

يشار إلى أن تايسون قال من قبل في تصريحات له إنه قد يعود إلى الحلبات لجمع أموال للمؤسسات الخيرية ونشر مقطع فيديو لتدريباته على مواقع التواصل الاجتماعى حظى بأكثر من تسعة ملايين مشاهدة.









وأظهر الفيديو الملاكم الأمريكي، والذى كان أول ملاكم للوزن الثقيل يحمل ألقاب رابطة الملاكمة العالمية ومجلس الملاكمة العالمى والاتحاد الدولى للملاكمة، يتدرب بقوة مع مدربه رفائيل كورديرو.

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وقال تايسون على انستجرام: "أتدرب بقوة للعودة إلى الحلبات. أرغب فى المشاركة فى بعض النزالات الاستعراضية،أرغب فى الذهاب إلى صالة الألعاب الرياضية واستعادة لياقتى للمشاركة فى نزالات استعراضية من ثلاث أو أربع جولات لأغراض خيرية".

وإذا عاد تايسون إلى الحلبة فانه سيسير على خطى فلويد مايويذر ومانى باكياو فى العودة من الاعتزال للمشاركة فى نزالات استعراضية، وقال جورج فورمان بطل العالم السابق فى الوزن الثقيل إن تايسون قدم كل ما عنده بالفعل للرياضة ولا يحتاج للمزيد وأضاف لموقع وورلد بوكسينج نيوز "قدم تايسون ما يكفى من الأشياء الرائعة للملاكمة ولا يحتاج للمزيد".