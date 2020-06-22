شكرا لقرائتكم خبر عن مؤقتة الطائرة تستطلع اللائحة لبحث موقف استبعاد نادية رشوان من اللجنة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشف سامح حمدى، رئيس اللجنة المؤقتة لاتحاد الكرة الطائرة، عن اللجوء إلى الاطلاع على اللائحة لبحث موقف نادية رشوان عضوة اللجنة المؤقتة المعلق عملها بسبب تعليق اللجنة الأولمبية على عملها فى نادى سبورتنج.

وقال سامح حمدى فى تصريح لـ"الخليج 365" أن الأمر لا يزال محل دراسة قبل الرد على اللجنة الأولمبية، مشيرًا إلى إنها لا تعمل مدربة ولكنها تعمل فى لجنة الإحصاء والتقييم بالنادى السكندرى.

وعقدت اللجنة المؤقتة لاتحاد الكرة الطائرة أمس اجتماع مع الأندية لبحث تصورات ممثلين الأندية فقط حول أرائهم بشأن تطبيق الإجراءات وشرحها قبل عودة النشاط وكيفية عودة المسابقة قبل الإعلان الرسمي عن نظام العودة، دون حضور نادية رشوان عضوة المجلس.

ويعد نشاط الكرة الطائرة من الإتحادات المتوسطة التلامس فى اللعب، حيث تم وضعه فى خطة عودة التدريبات 1 يوليو واستئناف النشاط 1 أغسطس.

Advertisements

و تدرس اللجنة المؤقتة لإتحاد الطائرة إلغاء مسابقات الناشئين هذا الموسم عدا الخاصة بالحافز الرياضى ، حيث سيتم دراسة الأمر و الإعلان عن القرار فى الأسام المقبلة .

فيما تدرس اللجنة المؤقتة لاتحاد الكرة الطائرة إلزام الأندية خلال المرحلة المقبلة بعمل عقود للمدربين على صعيد جميع الأندية لإعطائهم كافة حقوقهم على أن يتم توثيقها فى الاتحاد فى إطار العمل الاحترافى لتوثيق عقود المدربين فى الفترة المقبلة، وفى هذا الشأن، أكد رئيس اللجنة المؤقتة لاتحاد الكرة الطائرة، على إعداد استبيان لتقييم مدربى الأجهزة الفنية للمنتخبات المقرر اختيارها للمراحل السنية المختلفة خلال المرحلة المقبلة، حيث تم إرسال استمارة الاستبيان للمدربين لتقييمهم من قبل اللجنة التى ستعيد تشكيل الأجهزة، وأشار حمدى إلى أن اختيار المدربين سيتم بعناية شديدة، وفقا للسير الذاتية التى ستوضح من خلال الاستبيان المرسل من عدد من المدربين على البريد الإلكترونى .