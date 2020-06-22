شكرا لقرائتكم خبر عن أندية اليد ترفض إبرام عقود لفرق السيدات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شهد اجتماع اتحاد اليد مع الأندية الذى عقد صباح اليوم لمناقشة تصورات عودة النشاط فى ظل فيروس كورونا رفض أندية المحترفين الحاضرة بالإجماع على إبرام عقود لفرق السيدات بالإجماع، خاصة أنه يوجد أندية لديها فرق سيدات و أخرى لا يوجد بها، عدا الأهلى الذى يلتزم بإبرام عقود للاعبات.

وحرص هشام نصر رئيس اتحاد كرة اليد على استطلاع رأى الأندية فى ملف إبرام عقود للاعبات فى ظل مطالبتهن مؤخرًا بهذا الأمر .

علق هشام نصر، رئيس اتحاد كرة اليد، مسبقا على مباردة اللاعبات للمطالبة بتكوين منتخب للسيدات خلال المرحلة المقبلة لتوضيح عدة أمور للرأى العام بشأن هذا الأمر، قائلا، "إحنا مش ضد تكوين منتخب للسيدات، ولكن على أسس صحيحة" .

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وقال رئيس اتحاد كرة اليد، فى تصريح لـ ”الخليج 365”، إن مشكلة السيدات فى كرة اليد منذ قديم الأزل، وهى التألق فقط على صعيد مراحل الناشئات لذلك يجب وضع أسس صحيحة ومعايير لتكوين منتخب قادر على تحقيق إنجازات، خاصة أنهم يحملون الوزارة مصاريف معسكرات وما إلى ذلك.

وأشار رئيس اتحاد كرة اليد إلى استجابة مطالب اللاعبات بتكوين منتخب فى العام الماضى وإعطائهن فرصة 3 أشهر قبل إجراء اختبارات لتكوين المنتخب من بين عناصر 98 و 2000، مؤكدا على عدم نجاح أى لاعبة فى مرحلة 2000 .

وأضاف رئيس اتحاد اليد أن دورى السيدات يتنافس فيه 4 أو 5 أندية فقط، متسائلا أين القاعدة التى سوف ترسى تكوين منتخب؟ .

وقامت عدد من لاعبات كرة اليد بعمل فيديو للمطالبة بحقوقهن فى تكوين منتخب للسيدات، وفرض الأندية على إتمام عقود مع لاعبات الدرجة الأولى بحد أدنى للعقد للمحافظة على حقوقهن، وإنشاء منتخب درجة أولى سيدات وإعطاء الفرصة كاملة للاحتكاك وكسب خبرات دولية.