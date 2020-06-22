شكرا لقرائتكم خبر عن حصاد الرياضة اليوم الإثنين 22 / 6 / 2020 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شهد اليوم الإثنين الموافق 22/ 6/ 2020 العديد من الأخبار الرياضية المهمة، جاء فى مقدمتها، اتحاد الكرة يوضح الفرق بين الزمالك ونادى مصر فى أزمة مسحات اللاعبين، واتحاد اليد يعلن إلغاء دورى المحترفين 2019 / 2020 وانطلاق موسم جديد فى أغسطس، ومجلس الأهلي يعقد اجتماعًا مهمًا غدًا فى الجزيرة.

اتحاد الكرة يوضح الفرق بين الزمالك ونادى مصر فى أزمة مسحات اللاعبين

أوضح مسئولو اللجنة الخماسية لادارة اتحاد الكرة، الفرق بين موقف نادى الزمالك ونظيره أف سى مصر فى أزمة إجراء المسحات للاعبي الفريقين، استعدادًا لعودة الدورى العام فى يوليو المقبل، لاسيما بعد خطاب اتحاد الكرة بعدم نزول اللاعبين التدريبات إلا بعد إجراء المسحات للكشف عن فيروس كورونا المستجد.

اتحاد اليد يعلن إلغاء دورى المحترفين 2019 / 2020 وانطلاق موسم جديد فى أغسطس

أعلن مسئولو اتحاد كرة اليد إلغاء دورى كرة اليد للموسم الحالى للمحترفين 2019 / 2020 ، على أن تبدأ مسابقة جديدة خلال الفترة من 12 و 16 أغسطس المقبل .

الزمالك يُجدد رفض خوض الدورى بـ"بيان ومنع مسحة كورونا" جدد مسئولو نادى الزمالك رفضهم استئناف بطولة الدورى المصرى فى نسختها هذا الموسم الموسم، المتوقفة منذ شهر مارس الماضى، بسبب الإجراءات الاحترازية لتجنب انتشار فيروس كورونا، وأعلنت إدارة الزمالك الأيام الماضية أنها ترفض استئناف بطولة الدورى لعدم انتهاء فيروس كورونا، قبل أن يعلن مرتضى منصور رئيس نادى الزمالك فى الساعات الأخيرة تجديد ذلك الرفض، والتأكيد على أن الفريق الأبيض لن يخوض مسابقة الدورى هذا الموسم ويعلن عن مجموعة من الخطوات التى نستعرضها فى التقرير التالى.

أوبيلا لاعب حسنية أغادير خارج حسابات الزمالك فى الموسم الجديد

كشف مصدر مطلع بنادى الزمالك أن المهدى أوبيلا، لاعب وسط حسنية أغادير المغربى، خارج حسابات النادى الأبيض، بعد التقارير المختلفة التى ربط اسم اللاعب بالزمالك للانتقال إلى صفوفه بداية من الموسم الكروى المقبل، إلا إن مصدر مطلع بقلعة ميت عقبة شدد أن لاعب حسنية أغادير خارج حسابات قلعة ميت عقبة.

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اتحاد الكرة يكشف حقيقة "إيجابية" كشف كورونا للاعبيّن فى الأهلى

كشف مسئولو اتحاد الكرة حقيقة إصابة اثنين من لاعبى الأهلى بفيروس كورونا، وقال مسئولو الجبلاية إن هذا الكلام عار تماماً من الصحة لسببين، الأول أن اللجنة الطبية لم تتسلم نتيجة المسحات من الأساس، وتتسلمها خلال ساعات، والثانى أن اللجنة حتى وإن اكتشفت إيجابية عينة أى لاعب لن تعلن فى وسائل الإعلام وسيتم إخطار اللاعبين بشكل سرى حفاظاً على خصوصيتهم .

مجلس الأهلي يعقد اجتماعاً مهماً غداً فى الجزيرة

يعقد مجلس إدارة النادى الأهلى، برئاسة محمود الخطيب، اجتماعًا غدًا الثلاثاء لمناقشة عدد من القضايا المهمة داخل القلعة الحمراء، وبحث بعض الأمور الخاصة بحركة السيولة فى النادى، ويشهد الاجتماع مناقشة العديد من الملفات الإدارية والرياضية، بجانب استعراض كافة المقترحات الخاصة بتنمية موارد النادى ودراسة الملفات المتعلقة بها، كما يستعرض المجلس آخر التطورات فى الملف الإنشائى الخاص بالمشروعات التى تجرى على قدم وساق فى الوقت الحالى بفروع النادى المختلفة.

بكرى سليم: نرحب بعودة الشيخ ووحيد للمقاصة.. ونصحت إيهاب جلال بعدم قيادة الزمالك

أكد بكرى سليم المدير التنفيذى لمصر المقاصة أن ناديه يرحب بعودة ثنائى الأهلى أحمد الشيخ ومحمود وحيد لاعبا الفريق الفيومى السابقين نظرا لما يمتلكانه من تاريخ كبير مع الفريق . يستكمل محمد محمود نجم النادي الأهلي البروتوكول الطبي المتعارف عليه للتعافي من إصابة الرباط الصليبي والمقدر مدته بـ9 أشهر قبل المشاركة في التدريبات الجماعية، رغم تعافيه الكامل والنهائي من الإصابة، وأجرى محمد محمود أشعة جديدة خلال الأيام الماضية أكدت سلامته بشكل نهائي وتعافيه بشكل كامل بعد إجرائه جراحة الرباط الصليبي وانتهائه من البرنامج التأهيلي والعلاجي، وأرسل محمد محمود نتيجة الأشعة للطبيب الألماني المعالج له والذي أكد سلامته وجاهزيته للمشاركة في تدريبات ناديه بشكل طبيعي. محمد محمود يستكمل بروتوكول الـ9 أشهر رغم التعافي من الإصابة

بيراميدز يخطط لعودة التدريبات الجماعية على "مجموعتين"