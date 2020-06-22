شاهد.. أليو ديانج و"حلاقة" عودة تدريبات الأهلى

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أصبحت عودة التدريبات الجماعية بمثابة عيد لكل الرياضيين، خاصة بعد فترة توقف للنشاط الرياضى بأكمله ومسابقة الدورى الممتاز، والتى حدثت من منتصف شهر مارس الماضى بسبب تفشى فيرس كورونا، ليبدأ جميع اللاعبين فى الاستعداد للعودة من جديد للمشاركة فى التدريبات الجماعية مع فريقه، عن طريق "الحلاقة الجديدة" وكأنه "عيد" ويستعد الجميع للاحتفال به، بعد منح وزارة الشباب والرياضة واتحاد الكرة الضوء الأخضر لذلك.
وحرص المالى أليو ديانج لاعب خط وسط النادى الأهلى، على الاستعداد للعودة لتدريبات الأهلي الجماعية بقص شعره، لاسيما أن المارد الأحمر استقر على عودة تدريباته يوم الأربعاء المقبل، بعد أن أعلن سيد عبد الحفيظ، مدير الكرة، أن جميع عينات لاعبى الفريق الأول لكرة القدم وأعضاء الجهاز الفنى والإدارى والطبى والعاملين بالنادى بخصوص مسحة كورونا التى تم إجراؤها أمس جاءت سلبية مائه بالمائة.
فى سياق آخر، يعقد مجلس إدارة النادى الأهلى، برئاسة محمود الخطيب، اجتماعًا غدًا الثلاثاء لمناقشة عدد من القضايا المهمة داخل القلعة الحمراء، وبحث بعض الأمور الخاصة بحركة السيولة فى النادى، ويشهد الاجتماع مناقشة العديد من الملفات الإدارية والرياضية، بجانب استعراض كل المقترحات الخاصة بتنمية موارد النادى ودراسة الملفات المتعلقة بها، كما يستعرض المجلس آخر التطورات فى الملف الإنشائى الخاص بالمشروعات التى تجرى على قدم وساق فى الوقت الحالى بفروع النادى المختلفة.
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