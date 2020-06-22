شكرا لقرائتكم خبر عن أحمد سمير: أنا صاحب اسم أوباما علي نجم الزمالك.. ونحتاج ظهير أيمن والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد أحمد سمير لاعب الزمالك السابق ومدير قطاع الناشئين للنادي الأبيض، أنه أول من أطلق لقب أوباما علي يوسف إبراهيم نجم الفريق الحالي، مشيرًا إلي أنه رشح أوباما للانضمام إلى الفريق الأول أثناء قيام البرتغالي جيسوالدو فيريرا المدير الفني السابق للفريق باختيار بعض اللاعبين الناشئين.

وقال أحمد سمير في تصريحات لقناة الزمالك، "أطلقت علي يوسف إبراهيم لقب أوباما نظرًا للشبه الكبير بينه وبين الرئيس الأمريكي السابق باراك أوباما، وأنهار الجهاز المعاون لفيريرا من الضحك عندما اختارت هذا اللقب".

وأضاف لاعب الزمالك السابق، أن الفريق يحتاج إبرام صفقة في مركز الظهير الأيمن خلال الفترة الحالية، مشيرًا إلى أن حازم أمام لاعب الفريق يحتاج إلى لاعب آخر معه في هذا المركز .

قرر مسئولو الزمالك تأجيل تعيين مدرب عام للفريق فى جهاز الفرنسى باتريس كارتيرون، عقب تقدم سامى الشيشينى المدرب العام باستقالته لـ3 أسباب، على رأسها أن المجلس اتخذ قرارًا بعدم عودة التدريبات الجماعية للفريق الأبيض فى الوقت الحالى وتجديد رفض استكمال مسابقة الدورى هذا الموسم، لتجنب فيروس كورونا.

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ويأتى السبب الثانى أن مجلس إدارة نادى الزمالك لا يرغب فى التسرع فى تعيين مدرب عام للفريق إلا بعد إجراء المشاورات بصورة كاملة بين الفرنسى باتريس كارتيرون المدير الفنى للفريق وأمير مرتضى المشرف العام على الكرة بالنادى فى تلك المسألة، ويتم حسم المرشح لخلافة الشيشينى ثم الحصول على موافقة المجلس الأبيض برئاسة مرتضى منصور.

كما يأتى السبب الثالث أن النادى كان لديه أولويات فى الفترة الماضية، على رأسها التجديد لكارتيرون ثم التجديد لحازم إمام قائد الفريق وحسم بعض ملفات فريق كرة القدم، لذا رأت إدارة الكرة التمهل فى فتح ذلك الملف وحسمه على أن يتم المشاورات فيه خلال الفترة المقبلة ودراسة الموقف كاملا ثم اتخاذ قرار فى تلك المسألة.