الاتحاد السكندرى: 100 ألف جنيه عقوبة غياب للاعبين عن الحضور مسحة فيروس كورونا

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ومن المنتظر أن تجرى مسحة ثانية بعد 5 أيام وبعدها بـ 24 ساعة سوف ينضم الجميع للتدريبات، ومن المنتظر تقسيم اللاعبين لثلاثة مجموعات خلال المرحلة الأولى من التدريبات.

ويبحث الجهاز الفنى للاتحاد السكندرى عن بدائل بالفريق تحسبًا لتأخر عودة اللاعبين الأفارقة بصفوف الفريق من بلادهم، بعد قرار الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة بعودة التدريبات السبت المقبل عن أن يعود النشاط الكروى يوم 25 يوليو المقبل، وهو ما وضع زعيم الثغر فى ورطة نظرا لسفر لاعبيه المحترفين لبلادهم منذ منتصف مارس المقبل . ويضم الاتحاد السكندرى خمسة محترفين، هم الإيفوارى رزاق سيسيه والأوغندى إيمانويل أوكوى والمالى ويلسون اكاكبو والسورى عمر الميدانى، بالإضافة لليبى أنيس سالتو الذى فضل البقاء بالإسكندرية وعدم السفر لبلاده. ومن المقرر أن يجهز طلعت يوسف جميع اللاعبين بالشكل الكافى بعد فترة الراحة التى امتدت لمدة 3 أشهر، بسبب جائحة كورونا، فى ظل تمسكه بأنه لابد وأن يمنح مسئولى اتحاد الكرة فترة للأندية لا تقل عن شهرين لتجهيز لاعبيها قبل انطلاق مسابقة الدورى .

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