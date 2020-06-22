شكرا لقرائتكم خبر عن احتفالاً بثورة 30 يونيو.. اتحاد الثقافة الرياضية ينظم مسابقات في حب مصر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ينظم الاتحاد المصري للثقافة الرياضية مسابقات ثقافية وتوعوية تحت شعار في حب مصر احتفالاً بالعيد السابع لثورة 30 يونيو وذلك تحت رعاية الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، وتهدف المسابقة إلى تعريف النشء بتاريخ الوطن حتى يتعرف الجيل الجديد على عراقة وحضارة بلده.

وتتكون المسابقات من ثلاث فئات..

الأولى: دور الفن في تعزيز الانتماء للوطن

حيث يكتب المتسابق موضوعًا عن الفيلم أو المسلسل الذي تناول موضوعًا وطنيًا سكن وجدانه وأثر فيه وعزز انتماءه للوطن

والثانية: إبداع في حب مصر من خلال المقال والشعر والرسم في أحد الموضوعات التالية:

في حب مصر

مصر أم الدنيا

مصر والحضارة

مصر وعبقرية المكان

مصر والرياضة

مصر خير اجناد الأرض

مصر مهد الحضارات

مصر أرض الأديان

مصر وتعدد الثقافات شخصيات مصرية علمت العالم

على أن يكتب المتسابق مقالاً في حدود ٣٠٠ كلمة أو قصيدة أو يرسم لوحة فنية تعبر عن أحد العناوين التي اختارها من بين العناوين المطروحة في المسابقة

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والثالثة: أيام خالدات في تاريخ مصر

وتهدف إلى تعزيز الانتماء للوطن وتعريف الشباب بحضارة وتاريخ مصر

على أن يختار المتسابق أحد هذه الايام ليكتب عنها مقالاً يعبر عن هذا اليوم ويترجم فهمه له ومدى أهميته في تاريخ الوطن

وتقرر أن تكون الجوائز لعدد سبعة فائزين في كل فرع مواكبة للعيد السابع للثورة

وتتضمن شروط المسابقة:

السماح للشخص بالاشتراك في أكثر من مسابقة

لا يعتد بالموضوعات التي لاتتناول المسابقة

يتم ارسال صورة البطاقة الشخصية مع الأعمال لارسال الجائزة بالبريد

آخر موعد لتلقي المشاركات 15 يوليو 2020

لا يعتد إلا بالمشاركات التي تتم عن طريق الاستمارة الإلكترونية على موقع الاتحاد

إعلان الفائزين في 23 يوليو العيد الثامن والستون لثورة يوليو 1952