بعد استئناف التدريبات.. فيروس كورونا يداهم الاتفاق السعودي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علي البهجي:

انطلقت تدريبات الاتفاق السعودي المعار إليه لاعب الأهلي وليد أزارو، مساء اليوم الاثنن، تحضيراً لاستكمال بقية منافسات دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين للموسم 2019/2020.

وأعلن الاتفاق السعودي أن الإدارة حرصت على تطبيق كافة التدابير الاحترازية وفق بروتوكول وزارة الرياضة ابتداءً من السماح بدخول التدريب للاعبين وأعضاء الفريق من أجهزة فنية وإدارية وطبية من الذين اجتازوا فحص فيروس كورونا.

وكشف الفحص الذس قام به نادي الاتفاق للاعبيه، عن وجود حالتين إيجابيتين وهي للحارس عبد الله الصالح ولاعب المواليد ماهر محمد مُنح على أثرها اللاعبين إجازة مرضية.

وشهد التدريب غياب 8 لاعبين بسبب ظروف جائحة فيروس كورونا، حيث لم تظهر فحوصات الثلاثي محمد الكويكبي وصالح العمري وعبدالله الخطيب، فيما منحت الإدارة إجازة مرضية بداعي المخالطة للثلاثي علي الخيبري وحسين سالم وماجد النجراني.