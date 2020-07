بعد 30 عامًا من النزال لأندرتيكر.. ما لا تعرفه عن "الحانوتي"

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة- الخليج 365:

قبل ساعات، أعلن أسطورة المصارعة الحرة عبر التاريخ أندرتيكر اعتزاله المصارعة الحرة؛ وذلك في الحلقة الأخيرة من فيلمه الوثائقي الذي جاء بعنوان The Last Ride .. The Undertaker.

كان الظهور الأول لـ"أندرتيكر" في WWF عام 1990، ليخرج مؤخرا ويقول: "لم يتبق لي شيء لأتغلب عليه أو أنجزه... لقد ساعدني هذا الفيلم الوثائقي على اكتشاف ذلك وفتح عينيّ على الصورة الأكبر وعدم الحكم على نفسي بقسوة في السنوات القليلة الماضية".

وفي هذا التقرير نرصد مسيرة المصارع أندرتيكر وأهم المحطات خلال رحلته داخل حلبات المصارعة وحتى قرار الاعتزال:

مارك ويليام كالاواي، الملقب بـ"أندر تيكر" أو "الحانوتي"، من أشهر من أنجبت حلبات المصارعة طوال العقود الخمسة الماضية، والذي استطاع أن يحفر اسمه في نفوس وعقول ومشاعر كل متابعي الرياضة الأعنف حول العالم، ورغم أسلوبه المرعب، فقد أصبح أيقونة في عالم المصارعة.

الأمريكي الذي يحتفل اليوم بعيد ميلاده الـ50، ربما يعد المصارع الوحيد المتواجد حتى الآن من الذين افتتحوا عروض "RAW" التابع للاتحاد الـ"WWE"، وما زال قادرا على النزال أمام من هم أصغر منه سنًا، وأكثر منه خفه.

مولده:

وُلد "أندر تيكر" في 24 مارس عام 1965، في ولادية هوستن الأمريكية، ورغم من الشهرة التي يتمتع بها المصارع، فلم يدخل حلبة المصارعة مبكرًا، ظل بعيدًا على الأضواء والشهرة، حتى بلوغه سن الـ19 عامًا، بعدها فكر بشكل جادي في الدخول لعالم المصارعة.

مسيرته:

شهد عام 1984 بداية "أندرتيكر" في حلبات المصارعة ببلوغه عامه الـ19، لكنه لم يكن وقتها عرف باسم "الحانوتي" ، وظل يمارس اللعب بعيدًا أي اتحاد، حتى انضم لاتحاد الـ"WCCW" عام 1988، أمضى 4 أعوام داخل الاتحاد، قبل أن يتركه لاتحاد CWA (الذي أصبح لاحقاً USWA) وصارع فيه بعدة شخصيات، حيث حصل على أول حزام للمحترفين، حزام "USWA Unified World Heavyweight" Championship بعد فوزه على جيري ذا كينج "لولير"، وكان ذلك تحت اسم "Master Of Pain"، وتحت اسم " The Punisher".

وفي الخامس من أكتوبر 1989 فاز بـWCWA Texas Heavyweight Championship بعد فوزه على إيرك إمبري.

وكان أول ظهور معروف له في اتحاد بطولة العالم للمصارعة عندما عرف هناك باسم " Mean Mark Callous "، صارع في فريق (the Skyscrapers – ناطحات السحاب) مع المصارع دان سبيفي.

وفي عام 1990 انضم "أندرتيكر" لفريق" تيد ديباسي"، وخلال تلك الفترة واجه الأسطورة هالك هوجان، في مهرجان "سيرفايفر سيريس"، وتمكن من الفوز عليه، وحصل على حزام الاتحاد، لكنه لم يتمكن من الحفاظ عليه طويلا، ليخطفه منه "هوجن" مرة أخرى.

وفي نوفمبر من العام 1993، تحدى الأندرتيكر بطل الـWWE في ذلك الوقت الضخم "ياكوزونا" في مباراة التابوت في مهرجان Royal Rumble، واستطاع ياكوزونا إدخال الأندرتيكر في التابوت بمساعدة العديد من المصارعين.

وعاد "أندرتيكر" مرة أخرى عام 1994، ليواجه ياكوزونا في مباراة التابوت، حيث تمكن من وضع ياكوزونا في التابوت، ليرد له ضربه العام السابق.

وكون أندرتيكر وأخوه كين فريقا زوجيا عام 2006، تحت اسم "إخوة الدمار"، ولعبوا ضد كين كينيدي وMVP الذي كان كين في عداوة معه ذلك الوقت، كما هزم كينيدي الأندرتيكر في مهرجان Surviver Series في مباراة من نوع First Blood بعد أن تدخل MVP.

إنجازاته:

تمكن "أندرتيكر" خلال مسيرته من الفوز بالعديد من المباريات، كما تمكن من نيل لقب بطل العالم 7 مرات، وحصل 15 مرة على حزام الـWWE, و50 مرة على حزام العالم للوزن الثقيل، كما حصل على بطولة الهاردكور وبطولة الثنائي 6 مرات، بالإضافة إلى بطولة USWA Texas Title وبطولة USWA Unified Heavyweight.

أسطورة "راسلمينيا":

حفر "أندرتيكر" اسمه بين عمالقة عالم المصارعة خلال الـ30 عامًا الماضية، خاصة في مهرجان "راسلمينيا" الشهير، الذي يقام كل صيف، حيث تمكن من الفوز 20 مبارة في تلك العروض الأكثر إثارة بين جميع مباريات المصارعة.

افتتح أندرتيكر سجله الخالي من الهزائم في عروض "راسلمينيا"، بالفوز على "جيمي سوبر فلي سنوكا" وذلك في عام 1991، قبل أن يعود في العام التالي ويحقق فوزه الثاني على التوالي على "جيك، وذا سنيك، وروبرت"، كما نال "جاينت جونزاليس" ما ناله سابقوه حيث هُزم من أندرتيكر في عام 1993.

ومنذ عام 1994 وحتى عام 2013.. تمكن "أندرتيكر" من الفوز في 17 مباراة على التوالي، ليحقق بذلك رقمًا قياسياً، وهو 20 مباراة متتالية بدون هزيمة، وخلال تلك المواجهات على مر السنين أطاح " اندر تيكر" بكل مصارع واجهه.

ومن سجل جميع المصارعين الذين نال منهم أندرتيكر في عروض"راسلمينيا": "جيمي - سوبر فلي- سنوكا- جيك -ذا سنيك- روبرت- جاينت جونزاليس- كينج كونج بوندي- كيفن ناش- سايكو سيد- كين- بيج بوس مان- تربل اتش- ريك فلير- بيج شو وألبرت أتراين ترين- راندي اورتن- مارك هينري-ايدج- باتيستا- شون مايكل- تربل اتش- سي إم بنك".

مواجهة بروك ليسنر:

جاء المصارع بروك ليسنر ليكسر الرقم القياسي لأندرتيكر بالفوز في 20 مباراة متتالية، وذلك خلال عام 2014، بعد اصطدم به في عرض "راسلمينيا"، أعقبها انتشار بعض الشائعات بأن "اندرتيكر اعتزل المصارعة بعد الهزيمة من ليسنر"، وحتى الان لم يخرج "الحانوتي" ليؤكد أو ينفي تلك الشائعات.

ضحاياه:

خلال مسيرته في عالم المصارعة واجه "أندر تيكر" العديد من المصارعين، أغلبهم كانوا من أساطير اللعبة، وتمكن من الفوز على معظمهم في العديد من المناسبات، وخلال الـ30عامًا الذي قضاها المصارع فوق حلبة المصارعة كان له العديد من الضحايا من بينهم: "شون مايكل مرتين، خلال مواجهته في( راسلمينيا 26، و25) حيث قام بانهاء مسيرته في (راسلمينيا 26 )، وهزم كين مرتين (راسلمينيا 20، 14).

كما تمكن من الفوز على تريبل إتش ثلاث مرات (راسلمينيا 28،27،17)، ولقي فريق Rated RKO (إيدج، راندي أورتن) نفس مصير البقية بعد فوز "أندر تيكر عليهم جميعًا".

وتمكن أيضا "أندرتيكر" من الاطاحة بأعضاء فريق DX (شون مايكلز، وتربل إتش)، و هزم أعضاء فريق Evolution، (تربل اتش، وريك فلير، وباتيستا، وراندي أورتن).

ألقابه:

اطلق على "أندر تيكر العديد من الألقاب من أشهرها: "الظاهرة - الأمريكي الشرير- الشيطان الأحمر- الرجل الميت- الشر الكبير- لورد الظلام- شيطان وادي الموت- ضمير اتحاد WWE- أسطورة راسلمينيا- الحانوتي- ساحر الموت- أحد إخوان الدمار".

خارج الحلبة:

ربما يعتقد البعض أن "أندر تيكر" شخص شرير خارج الحلبة، نظرًا لما يظهر عليه فوق حلبات المصارعة، لكنه يعيش حياة عادية خارج الحلبة، حيث تزوج "أندرتيكر" زوجته الأ‌ولى، جودي لين، في عام 1989، وأنجبا ابنًا، ولد في عام 1993، لكن زواجهما لم يدم طويلاً بعدما انفصلا في عام 1999.

أعقبه زواجه من امرأة ثانية تدعى "سارة"، في سانت بطرسبرج، بفلوريدا يوم 21 يوليو 2000، لينجبا ولدين، الأول "تشيسي"، ولد في 21 نوفمبر 2002، و"غراسي"، ولد في 15 مايو 2005، ولكنه انفصل عن سارة في عام 2007.

وارتبط "اندرتيكر" عاطفيا مع المصارعة السابقة "ميشيل ماكول"، التي تزوجها في 26 يونيو 2010، في هيوستن بولاية تكساس، في 1 أغسطس 2012، وأنجبا طفلة تدعى كايا التي ولدت عام 2012.