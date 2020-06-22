الخليج 365 يكشف كواليس اجتماع المقاولون لمناقشة عرض الأهلي لطاهر

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - عبد الرحمن طارق:
أكد مصدر داخل المقاولون العرب أن مجلس ادارة المقاولون العرب استغل تواجد اللاعبين والجهاز الفني اليوم لاجراء المساحات وعقد جلسة مع عماد النحاس المدير الفني للفريق لحسم مصير طاهر.
واشار المصدر في تصريحات خاصة لمصراوي إلى أن النحاس وافق على بيع طاهر خلال الفترة المقبلة وطلب ضم ناصر ماهر كأولوية ومعه لاعب أخر على سبيل الاعارة من حسين السيد واكرم توفيق و احمد ياسر ريان وصلاح محسن.
واضاف أن المقاولون استقر على بيع اللاعب مقابل ٤٠ مليون جنيه كبيع نهائي و عشرة مليون جنيه كإعارة لمدة موسمين كحد اقصى، وفي حالة احتراف اللاعب يحصل الأهلي على نسبة من المقابل النادي.
وأردف ان رغبة طاهر هي أن ينتقل للأهلي على سبيل الإعارة من المقاولون العرب لكي يسهل انتقاله واحترافه في اوروبا في حالة توافر عرض مناسب مستقبلا.
وأتم أن النادي الأهلي ليس لديه مانع في استعارة اللاعب لمدة موسمين ووضع بند الشراء، مؤكدا ان الامور بين الطرفين في التفاوض جيدة ولا يوجد اختلاف على اي شيء.
وأختتم تصريحاته قائلا:" النحاس لا يفكر على الاطلاق في ضم صالح جمعة ضمن الصفقة".
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