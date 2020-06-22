بالصور.. إجراء مسحة كورونا لسموحة استعدادًا لاستئناف التدريبات

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عمر قورة:

خضع لاعبو سموحة لمسحات الفحص المقررة من الاتحاد المصري لكرة القدم استعدادا لاستئناف تدريبات كرة القدم من جديد خلال الأيام المقبلة، بعد توقف دام لثلاثة أشهر.

ونشرت الصفحة الرسمية لسموحة عبر موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" صوراً للاعبي سموحة والجهاز الفني والإداري أثناء وجودهم في النادي للخضوع للمسحات الطبية.

وكانت وزارة الشباب والرياضة قد أعلنت في وقت سابق عن عودة النشاط الرياضي وفقاً لاجراءات احترازية وبروتوكلات طبية، وتحدد يوم 25 يوليو المقبل موعداً لإمكانية بدء المسابقات الكروية.

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يذكر أن سموحة يحتل المركز السادس في بطولة الدوري قبل التوقف، بعدما حصد 25 نقطة من 18 مباراة.