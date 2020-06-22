محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عمر قورة:
خضع لاعبو سموحة لمسحات الفحص المقررة من الاتحاد المصري لكرة القدم استعدادا لاستئناف تدريبات كرة القدم من جديد خلال الأيام المقبلة، بعد توقف دام لثلاثة أشهر.
ونشرت الصفحة الرسمية لسموحة عبر موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" صوراً للاعبي سموحة والجهاز الفني والإداري أثناء وجودهم في النادي للخضوع للمسحات الطبية.
وكانت وزارة الشباب والرياضة قد أعلنت في وقت سابق عن عودة النشاط الرياضي وفقاً لاجراءات احترازية وبروتوكلات طبية، وتحدد يوم 25 يوليو المقبل موعداً لإمكانية بدء المسابقات الكروية.
يذكر أن سموحة يحتل المركز السادس في بطولة الدوري قبل التوقف، بعدما حصد 25 نقطة من 18 مباراة.
كانت هذه تفاصيل خبر بالصور.. إجراء مسحة كورونا لسموحة استعدادًا لاستئناف التدريبات لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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