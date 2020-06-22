مباشر .. مانشستر سيتي 5-0 بيرنلي في الدوري الإنجليزي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - إبراهيم علي:

زوار الخليج 365 الكرام، تابعوا معنا تغطية حية ومباشرة لمباراة مانشستر سيتي وبيرنلي ضمن منافسات الجولة الـ30 من الدوري

الإنجليزي الممتاز "بريميرليج".

ويحتل سيتي المركز الثاني برصيد 60 نقطة، بينما يقع بيرنلي في المركز 11 برصيد 39 نقطة.

تشكيل مانشستر سيتي: إيدرسون - جواو كانسيلو - نيكولاس اوتاميندي - فرناندينيو - أليكساندر زينشينكو - رودري - ديفيد سيلفا - فيل فودين - برناردو سيلفا - رياض محرز - سيرجيو أجويرو.

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ملخص المباراة

شهدت الدقيقة 17 من عمر اللقاء، أول تهديد من مانشستر سيتي على مرمى بيرنلي، بعد أن مرر ديفيد سيلفا كرة بينية إلى بيرناردو الذي سدد كرة جاورت المرمى بقليل.

في الدقيقة 22 من عمر اللقاء، حصل السيتي على ركلة ركنية، ووصلت الكرة لفيل فودين على حدود منطقة الجزاء الذي أطلق تسديدة صاروخية بيسراه سكنت مرمى بيرنلي، ليسجل هدف التقدم للفريق السماوي.

وجاءت الدقيقة 43 بالهدف الثاني لمانشستر سيتي بعد تمريرة رائعة من فيرناندينيو إلى رياض محرز الذي تلاعب بالدفاع قبل أن يصوب كرة أرضية قوية سكنت أقصى الزاوية اليسرى للمرمى.

وحصل مانشستر سيتي على ركلة جزاء في الدقيقة 45+1 بعد عرقلة أجويرو داخل منطقة الجزاء ليقرر رياض محرز تصويبها في أقصى الزاوية اليسرى مرة أخرى معلنًا عن ثالث أهداف الفريق.

واضطر بيب جوارديولا المدير الفني لنادي مانشستر سيتي لإجراء تبديل أول في الدقيقة 45+2 ليخرج أجويرو مصابًا نتيجة عرقلته ويحل البرازيلي جابريل خيسوس بدلًا منه.