أول تعليق من بي إن سبورتس على عدم بث الدوري الإيطالي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- أحمد شريف:

أعلنت شبكة بي إن سبورتس المالكة لحقوق بث عدد من البطولات والدوريات الكبرى، عدم قدرتها على نقل مباريات الدوري الإيطالي لأسباب وُصفت بـ"القانونية".

ووفقًا بيان مقتضب نشرته بي إن سبورتس عبر حسابها بموقع تويتر للتواصل الإجتماعي، فإن الشبكة تعتذر عن عدم القدرة على بث مباريات البطولة الإيطالية.

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وقالت بي إن في بيانها: "لأسباب قانونية، نحن نأسف في beIN على اتخاذ قرار بعدم بث مباريات Serie A (الدوري الإيطالي). نعتذر عن أي إزعاج قد يسببه هذا القرار، ولكن نأمل أن تستمروا في الاستمتاع بالمحتوى الرياضي المتميز والمشوق الذي نقدمه دائماً على قنواتنا.

وسبق لصحيفة ليكيب الفرنسية أن أشارت إلى صراعًا قد نشب في رابطة الدوري الإيطالي وشبكة بي إن سبورتس بسبب مطالبة الأخير بتعويضات مالية بسبب الأضرار المترتبة على إيقاف النشاط.

وعادت منافسات الدوري الإيطالي بعد فترة توقف طويلة بسبب فيروس كورونا، إلا أن بي إن سبورتس لم تقم ببث المباريات بشكل مباشر أو مسجل.