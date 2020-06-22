تقارير مغربية: ليس مسموح بعودة النشاط الرياضي في الوقت الراهن

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علي البهجي:

أكد سعيد أمزازي المتحدث باسم الحكومة المغربية، أنه الوقت الراهن لا توجد نيه لعودة النشاط الرياضي داخل البلاد، لافتا أنهم يعيشون حاليا في المرحلة الثانية لعودة الحياة لطبيعتها.

وقال أمزازي في تصريحات نشرها صحيفة هسبريس المغربية، إن النشاط الرياضي لن يعود حلال الفترة الحالية، ولا تزال يعيشون في المرحلة الثانية من الثانية ولا يمكن العودة قبل الدخول في المرحلة الثالثة.

وأوضح، أن بعض الأنشطة التي تؤدي إلى تجمع عدد كبير من المواطنين، لازالت غير مسموح بها،مثل الذهاب إلى المتاحف والسينما والمسارح والحفلات والجنائز والاحتفالات الكبرى والرياضات الجماعية.

وأشار إلى أن العودة إلى الحياة الطبيعية، ومعها المرور إلى المرحلة الثالثة، تتطلب التحكم أكثر في الوضعية الوبائية، من خلال الالتزام الفردي والجماعي بالتدابير الاحترازية التي وضعتها السلطات الصحية.