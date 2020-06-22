بالأرقام.. الأهلي بين الأكثر تتويجًا بألقاب الدوري المتتالية في العالم

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عمر قورة:

نشرت صحيفة "سكوتش صن" الأسكتلندية قائمة أكثر الأندية تتويجا بألقاب الدوري المتتالية في جميع أنحاء العالم، والتي جاء بينها النادي الأهلي وسط منافسة مع ناديي سلتيك الأسكتلندي ولودوجوريتس البلغاري.

وقالت الصحيفة في تقرير لها اليوم الإثنين إن سلتيك الذي تُوج بطلا للدوري الأسكتلندي بعد إنهاء الموسم الحالي بسبب كورونا يستهدف تحقيق إنجاز تاريخي في الموسم المقبل بحصد اللقب للمرة العاشرة على التوالي.

وأضافت أن سلتيك استغرق 132 عامًا للفوز بتسعة ألقاب متتالية، في حين أن لودوجوريتس الذي تأسس قبل 19 عامًا فقط وفاز بلقبه الأول في (2011-12)، حصد جميع ألقاب الدوري البلغاري منذ ذلك الحين.

وواصل لودوجوريتس أمس الأحد سيطرته على الكرة البلغارية، بإحرازه لقب الدوري للموسم التاسع على التوالي، ليعادل الرقم القياسي لمنافسه سيسكا صوفيا، الذي فاز بتسعة ألقاب دوري متتالية منذ عام 1954.

وتساوى بطل بلغاريا مع الأهلي الذي نجح في التتويج بلقب الدوري في تسعة مواسم متتالية مع انطلاق المسابقة نهاية الإربعينيات وفترة الخمسينيات، وتحديدا منذ بداية موسم (1948-49) إلى موسم (1958-59).

ويعد النادي الأهلي البطل التاريخي لمسابقة الدوري المصري، بعدما وصل في الموسم الماضي (2018-19) إلى اللقب رقم 41 في تاريخه من أصل 60 نسخة مكتملة للمسابقة المحلية، منذ انطلاقها في موسم (1948-49).

وأمام الأهلي فرصة سانحة لزيادة رصيده من الفوز المتتالي بلقب الدوري المصري في المواسم المقبلة للابتعاد عن سلتيك ولودوجوريتس، بعد نجاحه في الفوز بدرع الدوري للمرة الرابعة على التوالي خلال الموسم الماضي.

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ويسعى المارد الأحمر في الموسم الجاري إلى التتويج بالدوري للمرة الخامسة على التوالي بعد الإعلان عن استكمال المسابقة، خاصةً أنه المرشح الأقوى لحصد اللقب لتحليقه في الصدارة بـ49 نقطة وبفارق كبير عن منافسيه.

ويحمل فريق تافيا من بورت فيلا في فانواتو (دولة في أوقيانوسيا تقع في جنوب المحيط الهادئ)، الرقم القياسي في عدد ألقاب الدوري المتتالية بعد فوزه بأول 15 بطولة منذ بداية دوري الدرجة الأولى في دوري فانواتو.

وفيما يلي قائمة أكثر الأندية تتويجا بألقاب الدوري المتتالية في جميع أنحاء العالم:

15 دوري متتالي: تافيا (فانواتو).

14 دوري متتالي: لينكولن ريد إمبس (جبل طارق)، سكونتو ريجا (لاتفيا).

13 دوري متتالي: بيت بوريسوف (بيلاروسيا)، الفيصلي (الأردن)، روزنبرج (النرويج).

11 دوري متتالي: الأنصار (لبنان)، دينامو زغرب (كرواتيا)، لوتو هاباي (تونجا)، ناوتي (توفالو).

10 ألقاب دوري متتالي: دينامو تبليسي (جورجيا) ، بودابست (هنجاريا)، دينامو دريسدن (ألمانيا الشرقية)، ناوتي (توفالو) "مرة أخرى"، بيونيك يريفان (أرمينيا)، شريف تيراسبول (مولدوفا)، تايباور (تايوان).

9 ألقاب دوري متتالي: الأهلي (مصر)، سيلتيك (أسكتلندا) "مرتين"، رينجرز (أسكتلندا)، لودوجوريتس (بلغاريا)، سيسكا صوفيا (بلغاريا)، النادي الفرنسيسكاني (مارتينيك)، دينامو كييف (أوكرانيا)، حافية (غينيا)، سانت لويس (سيشيل)، تيتيكافيكا (جزر كوك).