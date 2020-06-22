لاعبو المصري البورسعيدي يجرون مسحة كورونا غدًا

يجرى لاعبو المصرى البورسعيدى، هم غدًا الثلاثاء، المسحة الأولى من فيروس كورونا بمقر النادى ببورسعيد. يأتي ذلك فى إطار البروتوكول التى وضعته وزارة الشباب والرياضة على كل الأندية وتقوم بمراقبته وتنفيذه مسئولى اتحاد الكرة ، وسط ترقب لعودة الدوري الممتاز. مسئولى اتحاد الكرة ، وسط ترقب لعودة الدوري الممتاز. ويحتل المصري المركز المركز العاشر برصيد ٢٠ نقطة في جدول الدوري الممتاز.

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