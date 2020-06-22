الإتفاق السعودي يعلن إصابة لاعبين بفيروس كورونا تزامنا مع عودة التدريبات

أعلن نادي الإتفاق السعودي مساء اليوم الإثنين، عن إصابة لاعبين من الفريق بفيروس كورونا وذلك تزمنا مع عودة التدريبات الجماعية بمقر النادي.
وقال نادي الإتفاق في بيان أن حارس مرمي الفريق عبدالله الصالح وماهر محمد (لاعب المواليد) ، وذلكبعد أن أثبتت الفحوصات الطبية للاعبين ذلك، ومنح النادي أجازة مرضيةلهم بعد ظهور نتيجة التحاليل.
فيما غاب عددا من اللاعبين عن التدريبات بسبب ظروف جائحة كورونا، حيث لم تظهر فحوصاتالثلاثي محمد الكويكبي وصالح العمري وعبدالله الخطيب، فيما منحت الإدارة إجازة مرضية بداعي المخالطة للثلاثي علي الخيبري وحسين سالم وماجد النجراني.
وشهدت التدريبات الجماعية للفريق تركيزا علي الجانب اللياقي بالجري والتدريب على عدة محطات، واختتم بمناورة على ثلث الملعب، وذلك في تواجد المهاجم المغربي وليد أزارو ومدافع وسط أفريقيا سيدريك يامبيري.
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