مانشستر سيتي يتقدم على بيرنلي بثلاثية في الشوط الأول ومحرز يتألق

تقدم مانشستر سيتي على نظيره بيرنلي بثلاث أهداف نظيفة، خلال المباراة التي تجمعهما مساء اليوم الأثنين، على ملعب "الاتحاد"، ضمن الجولة الثلاثين من الدوري الانجليزي الممتاز،

"البريميرليج".

سجل أهداف مانشستر سيتي في الشوط الأول كلا من : فيل فودين، الجزائري رياض محرز "هدفين"، في الدقائق، 22،

43، والدقيقة الثالث من الوقت بدل الضائع عبر ركلة جزاء.

دخل مانشستر سيتي بتشكيل مكون من: في حراسة المرمى: إيدرسون

في الدفاع: كانسيلو، أوتامندي، فرناندينيو، زينشينكو

في الوسط رودريجو، ديفيد سيلفا، فودين

في الهجوم: برناردو سيلفا، محرز، سيرجيو أجويرو.