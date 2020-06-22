تقدم مانشستر سيتي على نظيره بيرنلي بثلاث أهداف نظيفة، خلال المباراة التي تجمعهما مساء اليوم الأثنين، على ملعب "الاتحاد"، ضمن الجولة الثلاثين من الدوري الانجليزي الممتاز،"البريميرليج".
سجل أهداف مانشستر سيتي في الشوط الأول كلا من : فيل فودين، الجزائري رياض محرز "هدفين"، في الدقائق، 22،43، والدقيقة الثالث من الوقت بدل الضائع عبر ركلة جزاء.
دخل مانشستر سيتي بتشكيل مكون من: في حراسة المرمى: إيدرسون
في الدفاع: كانسيلو، أوتامندي، فرناندينيو، زينشينكو
في الوسط رودريجو، ديفيد سيلفا، فودين
في الهجوم: برناردو سيلفا، محرز، سيرجيو أجويرو.
كانت هذه تفاصيل خبر مانشستر سيتي يتقدم على بيرنلي بثلاثية في الشوط الأول ومحرز يتألق لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوفد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.