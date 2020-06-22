شاهد.. ميلان يكتسح ليتشي برباعية في الدوري الإيطالي

حقق فريق ميلان الإيطالي فوزاً كاسحاً علي مضيفه ليتشي بأربعة أهداف مقابل هدف في المباراة التي جمعتهما مساء اليوم علي ملعب فيا دل ماري ضمن منافسات الجولة 27 للدوري الإيطالي.
سيطر ميلان علي مجريات اللعب منذ بداية المباراة، ونجح في ترجمة سيطرته مبكراً عن طريق صامويل كاستييخو في الدقيقة 26 من عمر الشوط الأول الذي انتهي بتقدم ميلاد بهدف نظيف.
ومع انطلاق الشوط الثاني بحث ليتشي عن تعديلالنتيجة وادرك هدف التعادل في الدقيقة 54، عن طريق ماركو مانكوسو من ركلة جزاء، إلا أن رد ميلان جاء سريعا بعد أن استعاد بونافنتورا التقدم لفريقه في الدقيقة 55.
وعزز ميلان من تقدمه بهدف ثالث سريع عن طريق ريبيتش في الدقيقة 77 لتنتهي المباراة إكلينكياً قبل أن يعمق رفائيل لياو جراح ليتشي بتسجيل رابعأهداف ميلان في الدقيقة 72.
بهدف النتيجة رفع ميلان رصيده إلي 39 نقطة في المركز السابع، بينما توقف رصيد ليتشي عند النقطة 25 في المركز 18.
علي جانب آخر سقط فيورنتينا في فخ التعادل أمام بريشيا ضمن مباريات الجولة ذاتها بعد أن انتهت المباراة بالتعادل بهدف لكل فريق.
تقدم الضيوف أولا عن طريق دوناروما في الدقيقة 17 من ركلة جزاء، وتعادل جيرمان بيزيلا للفيولا في الدقيقة 27.
ورفع فيورنتنا رصيده إلي 31 في المركز 13، بينما رفع بريشيا رصيده إلي 17 نقطة في المركز الأخير بجدول ترتيب المسابقة.
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