التعادل الإيجابي يحسم مباراة فياريال وإشبيلية بالليجا

انتهت مباراة فياريال وإشبيلية بالتعادل الإيجابي، بهدفين لكلاهما، التي أقيمت مساء اليوم السبت، ضمن الجولة الواحدة والثلاثين من الدوري الإسباني، "الليجا".

سجل أهداف فياريال كلا من: باكو ألكاسير، باو توريس، في الدقائق ١٨، الرابعة من الوقت الإضافي، فيما سجل أهداف إشبيلية كلا من

: سيرجيو اسكوديرو، منير الحدادي في الدقائق ٣٩، ٦٣.

رفع فياريال رصيده إلى ٤٨ في المركز السادس، بجدول الليجا، فيما رفع إشبيلية رصيده إلى ٥٣، في المركز الثالث.