انتهت مباراة فياريال وإشبيلية بالتعادل الإيجابي، بهدفين لكلاهما، التي أقيمت مساء اليوم السبت، ضمن الجولة الواحدة والثلاثين من الدوري الإسباني، "الليجا".
سجل أهداف فياريال كلا من: باكو ألكاسير، باو توريس، في الدقائق ١٨، الرابعة من الوقت الإضافي، فيما سجل أهداف إشبيلية كلا من: سيرجيو اسكوديرو، منير الحدادي في الدقائق ٣٩، ٦٣.
رفع فياريال رصيده إلى ٤٨ في المركز السادس، بجدول الليجا، فيما رفع إشبيلية رصيده إلى ٥٣، في المركز الثالث.
كانت هذه تفاصيل خبر التعادل الإيجابي يحسم مباراة فياريال وإشبيلية بالليجا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوفد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.