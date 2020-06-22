بكري سليم : محمد عبدالسلام سيصل بالكرة المصرية إلى العالمية حال رئاسته لاتحاد الكرة

أكد اللواء بكري سليم المدير التنفيذي لنادي مصر المقاصة، أن محمد عبدالسلام رئيس النادي، سيُحدث طفرة في حال توليه رئاسة اتحاد الكرة المصري. وأضاف سليم خلال تصريحات تليفزيونية عبر قناة أون تايم سبورتس، اليوم الاثنين، "محمد عبدالسلام قادر على قيادة الكرة المصرية إلى العالمية حال توليه رئاسة اتحاد الكرة، لأنه يبحث عن المصلحة العامة فقط وليس لديه أي أطماع". "محمد عبدالسلام قادر على قيادة الكرة المصرية إلى العالمية حال توليه رئاسة اتحاد الكرة، لأنه يبحث عن المصلحة العامة فقط وليس لديه أي أطماع". وتابع " ترشح محمد عبدالسلام لرئاسة اتحاد الكرة مطلب جماهيري وكذلك مطلب العديد من الأندية المصرية". وواصل " مصر للمقاصة يعاني من أزمة مالية طاحنة، كباقي أندية الدوري بسبب توقف المسابقة لفترة طويلة". وأتم " نريد إلغاء الموسم الحالي من الدوري، وانطلاق المسابقة الجديدة في شهر سبتمبر المقبل".

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