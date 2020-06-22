أكد اللواء بكري سليم المدير التنفيذي لنادي مصر المقاصة، أن النادي الأهلي لم يتقدم بعرض رسمي للتعاقد مع محمد إبراهيم نجم الفريق الفيومي. وارتبط اسم محمد إبراهيم نجم نادي الزمالك السابق ومصر المقاصة الحالي، بالانتقال إلى النادي الأهلي خلال الانتقالات الصيفية المقبلة. النادي الأهلي خلال الانتقالات الصيفية المقبلة. وقال سليم خلال تصريحات تليفزيونية عبر قناة أون تايم سبورتس، اليوم الاثنين، "الأهلي لم يتقدم بعرض رسمي للتعاقد مع محمد إبراهيم". وأضاف "ليس لدينا مانع من انضمام محمد إبراهيم إلى الأهلي في حال موافقة اللاعب". وتطرق سليم في تصريحاته إلى إيهاب جلال المدير الفني لمصر المقاصة والذي ارتبط اسمه باحتمالية توليه القيادة الفنية لنادي بيراميدز، إيهاب جلال مستمر في القيادة الفنية لمصر للمقاصة، والعقود لا تتضمن شروط جزائية".

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