بكري سليم : مصر المقاصة يرحب بعودة لاعبيه السابقين

أكد اللواء بكري سليم المدير التنفيذي لنادي مصر المقاصة، أن ناديه يرحب بعودة لاعبيه السابقين إلى النادي في أي وقت.
وقال سليم خلال تصريحات تليفزيونية عبر قناةأون تايم سبورتس، اليوم الاثنين، " نرحب بعودة أبناء مصر المقاصة سواء أحمد الشيخ أو محمود وحيد أو هشام محمد في أي وقت".
وأضاف " أحمد الشيخ يتألق في مصر للمقاصة بسبب المناخ الجيد داخل النادي".
وأتم " مصر للمقاصة حقق نتائج جيدة حينما اعتمد على لاعبي القسم الثاني، بالإضافة إلى العائد المادي من تسويقهم".
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