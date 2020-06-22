كريستيانو رونالدو يقود هجوم يوفنتوس أمام بولونيا في الدوري الإيطالي

أعلن ماوريسيو ساري المدير الفني لفريق يوفنتوس الإيطالي عن تشكيل فريقه الأساسي، الذي يحل ضيفاً علي نظيره بولونيا في مواجهة مصيرة ضمن منافسات الجولة 27 للدوري الإيطالي. بولونيا في مواجهة مصيرة ضمن منافسات الجولة 27 للدوري الإيطالي. وجاء تشكيل البيانكونيري علي النحو التالي: حارس المرمي: تشيزني الدفاع:دي ليخت، بونوتشي، دي تشيليو. Advertisements خط الوسط: بينتاكور، ميراليم بيانيتش، رابيو، كوادرادو. خط الهجوم: كريستيانو رونالدو، باولو ديبالا، بيرنارديسكي.

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