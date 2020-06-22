برشلونة يحدد سعر مدافعه توديبو

يسعى نادي نابولي الإيطالي لضم المدافع الفرنسي، كلير توديبو لاعب برشلونة المعار لصفوف شالكة. يستهدف نابولي ضم توديبو من أجل تعويض رحيل كاليدو كوليبالي المحتمل خلال الميركاتو الصيفي المقبل. خلال الميركاتو الصيفي المقبل. أشارت صحيفة "موندو ديبورتيفو" الإسبانية، بأن أن وكيل توديبو عقد جلسات عبر فيديو مع مسؤولي نادي برشلونة، وأبلغ النادي الإسباني بأن سعر بيع موكله 35 مليون يورو. نادي برشلونة، وأبلغ النادي الإسباني بأن سعر بيع موكله 35 مليون يورو. وتهتم العديد من الأندية الإنجليزية والفرنسية والإيطالية بضم المدافع الفرنسي الشاب، الذي يتطور بشكل جيد لافت أنظار الأندية من أجل ضمه.

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