اشبيلية يُحبط اقتراب فياريال من المربع الذهبي في الدوري الاسباني

فلت أشبيلية بنقطة الثمينة من كمين مضيفه فياريال بالتعادل (2-2)، فى المباراة التي جمعتهم مساء اليوم الاثنين 22-6-2020، ضمن منافسات الجولة الـ31 من الدوري الاسباني (لا ليجا).

انطلقت مباراة فياريال واشبيلية فى تمام الساعة 19:30 بتوقيت مصر، 20:30 بتوقيت مكة المكرمة، 17:30 بتوقيت جرينتش، على ملعب “لاسيراميكا” بمدينة فياريال.

وتقدم فياريال مرتين بهدفين سجلهما باكو ألكاسير وباو توريس في الدقيقتين 18 والرابعة من الوقت بدل الضائع للشوط الأول، وتعادل أشبيلية في المرتين بهدفين سجلهما سيرخيو إسكوديرو ومنير الحدادي في الدقيقتين (40 و63).

ورفع أشبيلية رصيده إلى 53 نقطة لينفرد بالمركز الثالث مؤقتا بفارق نقطة واحدة أمام أتلتيكو مدريد، ورفع فياريال رصيده إلى 48 نقطة لينفرد بالمركز السادس مؤقتا بفارق نقطة واحدة أمام ريال سوسييداد.

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تقدم أصحاب الأرض أولًا بهدف المهاجم (باكو ألكاسير) في الدقيقة 18، وعدل إشبيلية النتيجة بتسديدة بعيدة أطلقها (سيرجيو اسكوديرو) في الدقيقة 39، وقبل إعلان الحكم عن نهاية الشوط الأول بلحظات عاد فياريال وتقدم بالنتيجة بهدف ثان وقع عليه اللاعب (باو توريس) من ضربة رأسية رائعة.

في الشوط الثاني بلغت الإثارة ذروتها وارتفع النسق الهجومي لكلا الفريقين، حتى تمكن الضيوف من معادلة النتيجة مرة أخرى بهدف جميل أحرزه منير الحدادي في الدقيقة 63.

وكان التعادل اليوم هو الثالث على التوالي لأشبيلية وهو الرابع للفريق في آخر خمس مباريات خاضها بالمسابقة فيما جاء التعادل اليوم لفياريال بعد ثلاثة انتصارات متتالية في المسابقة.