رسميًا | بايرن ميونخ يترك ابن أكاديمية ريال مدريد “فلافيوس دانيليوس”

تركت إدارة بايرن ميونخ قلد الدفاع النمساوي الشاب “فلافيوس دانيليوس” يغادر النادي هذا الأسبوع في صفقة مجانية، لتحقيق رغبته في اللعب على أعلى مستوى خلال الموسم المقبل.

وإلتحق اللاعب صاحب الـ 19 عامًا بصفوف نادي نيس الفرنسي، على أن يبدأ مسيرته مع الفريق الثاني خلال الموسم المقبل 2021/2020.

وكان فلافيوس دانيليوس قد انضم لصفوف بايرن ميونخ في يناير 2015 قادمًا في صفقة انتقال حر من أكاديمية ريال مدريد، غير أنه فشل في لعب أي مباراة مع الفريق الأول لبايرن ميونخ خلال الخمس سنوات الماضية.

واكتفى المدير الفني للفريق الثاني لبايرن ميونخ “سيباستيان هونيس” بإشراك فلافيوس دانيليوس في 4 مباريات محلية هذا الموسم، وبضع مباريات في دوري أبطال أوروبا للشباب، الأمر الذي دفعه نحو الرحيل لتجربة نفسه بشكل أفضل مع نادي نيس الفرنسي.

وأختير فلافيوس دانيليوس للعب مع منتخب شباب النمسا تحت 19 عامًا رغم قلة عدد مشاركاته مع بايرن ميونخ “ب”، ليلعب أمام قبرص وويلز في سبتمبر وأكتوبر 2019، ثم أمام جبل طارق وجمهورية آيرلندا في تصفيات كأس أمم أوروبا.

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