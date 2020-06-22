رسميًا | إعارة مزدوجة لصفقة مانشستر سيتي الجديدة “فيليب كراستيف”

أرسلت إدارة مانشستر سيتي صانع الألعاب البلغاري الموهوب “فيليب كراستيف” إلى إعارة مزدوجة فور انضمامه لصفوف الفريق كأول صفقات بيب جوارديولا في الميركاتو الصيفي 2020، وذلك بهدف اكسابه المزيد من الخبرات.

وسيواصل فيليب كراستيف مسيرته مع فريق طفولته “سلافيا البلغاري” حتى فترة الانتقالات الشتوية 2021، وبعدها سينتقل إلى نادي لوميل الذي ينافس في مسابقة الدوري البلجيكي الدرجة الثانية، على سبيل الإعارة حتى نهاية موسم 2021/2020.

وشارك فيليب كراستيف مع سلافيا يوم 20 يونيو الجاري لمدة 90 دقيقة أمام نادي لوكوموتيف بلوفديف ضمن الجولة 27 من الدوري البلغاري الممتاز (برفا ليجا)، وقام بعدها بالتوقيع على عقد انضمامه الرسمي لمانشستر سيتي ومن ثم إعارته لسلافيا لمدة 6 أشهر قادمة ثم لنادي لوميل البلجيكي.

وانضم فيليب كراستيف – صاحب 18 عامًا – لصفوف منتخب بلغاريا تحت 19 عامًا العام الماضي، ولعب عدة مباريات، كما حصل علي فرصة اللعب في 9 مباريات كأساسي مع سلافيا من ضمن 11 مباراة خاضهم في الدوري المحلي، علمًا بأنه شارك في موسم 2019/2018 في 13 مباراة من بينهم 11 كبديل، لكن الحال تغير وصار لاعبًا أساسيًا في صفوف الفريق هذا الموسم.

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واجتاز فيليب كراستيف الفحص الطبي في مانشستر سيتي هذا الأسبوع، وعند عودته من إعارة سلافيا البلغاري ثم لوميل البلجيكي سينضم فيليب لفريق أكاديمية مانشستر سيتي قبل أن يقوم بيب جوارديولا بإعادة تقييمه بهدف دمجه في الفريق الأول في الوقت المناسب بموسم 2022/2021.

ومن المعروف أن نادي لوميل إس كي البلجيكي من ضمن الأندية التابعة لمؤسسة مانشستر سيتي.

وقالت إدارة سلافيا في بيان رسمي “صفقت انتقال فيليب كراستيف تمت بالفعل، وسيتم توقيع العقد الأسبوع المقبل، وسيتم إعلان كافة التفاصيل للجمهور بمجرد الانتهاء منه، ونحث وسائل الإعلام على عدم إزعاج فيليب كراستيف الذي يواصل استعداداته مع الفريق للمباريات المتبقية من الدوري البلغاري”.