رسميًا | نيوشاتل يضم مهاجم السنغال ووست هام السابق

أعلنت إدارة نادي نيوشاتل زاماكس السويسري تعاقدها بشكل رسمي مع مهاجم منتخب السنغال ووست هام يونايتد السابق “ديافرا ساخو” في صفقة انتقال حر، لقيادة خط هجوم الفريق خلال ما تبقى من مباريات موسم 2020/2019.

وسيتوجب على ديافرا ساخو الانسجام السريع لإثبات نفسه بتسجيل أكبر كم ممكن من الأهداف خلال الـ 12 مباراة القادمة لفريقه الجديد، إذا ما أراد تمديد إقامته في سويسرا للموسم المقبل، وإحياء مسيرته الكروية التي تراجعت كثيرًا في العامين الماضيين.

ولعب صاحب الـ 30 عامًا بين صفوف وست هام يونايتد في الفترة من 2015 لغاية 2018 ما مجموعه 62 مباراة وسجل 18 هدفًا في منافسات الدوري الانجليزي، ليرحل بعدها إلى رين الفرنسي والذي لعب معه عدد قليل من المباريات الأمر الذي دفعه نحو المغادرة إلى بورصاسبور التركي بنظام الإعارة خلال موسم 2019/2018، وعند عودته إلى رين هذا الموسم لم يشارك في أي مباراة بالدوري الفرنسي.

وقال الموقع الرسمي لنادي نيوشاتل زاماكس السويسري “المهاجم السنغالي الذي لعب 13 مباراة دولية وسجل 3 أهداف، سيبقى بين صفوف الفريق حتى نهاية الموسم الحالي، وسيرتدي القميص رقم 67”.

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وأضاف “لدى ساخو خبرات جيدة في الملاعب الأوروبية، حيث انضم في سن مُبكرة لصفوف نادي ميتز الفرنسي، ولعب لأول مرة ثلاثة مواسم متتالية مع الفريق الاحتياطي، كما أمضى الست سنوات التالية في نادي جراند إست، وتخللها إعارة لمدة ستة أشهر مع نادي لبولوني”.

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وقال ديافرا ساخو لموقع نيوشاتل “يُسعدني أن أكون في نيوشاتل وآمل في التمكن مساعدة الفريق بتجربتي كي يصل إلى ما يهدف له هذا الموسم، يمكنني تسجيل الأهداف وقيادة الفريق إلى الانتصارات”.

وقال مدرب نيوشاتل جويل ماجنين “نحن سعداء للغاية، إنه لاعب ذو خبرة وكفاءة، وسجل بالفعل عددًا لا بأس به من الأهداف في الدوري الانجليزي والدوري الفرنسي والدوري التركي، سيعطينا خيارات إضافية في الهجوم لتعويض رجيل جايتان كارلين”.

واجتاز ساخو الفحص الطبي في نيوشاتل وحصل على تصريح العمل للمشاركة في آخر 12 جولة من الموسم الجاري.

ويحتل نيوشاتل المركز التاسع قبل الأخير في جدول ترتيب الدوري السويسري برصيد 22 نقطة بفارق 3 نقاط فقط عن ثون الأخير، وبفارق نقطة واحدة عن المركز الثامن الذي يحتله نادي سيون.