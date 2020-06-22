نقدم لكم فيديو أهداف مباراة فياريال واشبيلية فى الدوري الاسباني، ضمن مباريات اليوم الاثنين 22-6-2020، فى إطار منافسات الجولة الـ31 من مسابقة الدوري الاسباني.

انطلقت مباراة فياريال واشبيلية فى تمام الساعة 19:30 بتوقيت مصر، 20:30 بتوقيت مكة المكرمة، 17:30 بتوقيت جرينتش، على ملعب “لاسيراميكا” بمدينة فياريال.

ونُقلت المباراة عبر قناة بي إن سبورتس الرياضية (3 اتش دي)، ويقوم بالتعليق على المباراة المعلق الرياضي التونسي “نوفل الباشي”، كما نُقلت المباراة على قنوات آخري مثل (Max Sport 4 HD، beIN Sports HD 12 EN، LaLiga TV Bar).

تشكيل الفريقين لمباراة اليوم ..

دخل أصحاب الأرض –فياريال– بتشكيل مكون من: في حراسة المرمى (سيرجيو أسينخو)، وفي خط الدفاع (ماريو جاسبار – راؤول ألبيول – باو – ألبيرتو مورينو) وفي خط الوسط (أنجويسا – فيسينتي إيبورا – سانتي كازورلا – صامويل تشيكويزي)، ويقود خط الهجوم (جيرارد مورينو – باكو ألكاسير).

بينما دخل الزوار -إشبيلية- بقيادة مدربه جولين لوبيتيجي بتشكيل مكون من: في حراسة المرمى (توماس فاتشليك)، وفي خط الدفاع (جوميز – كوندى – دييجو كارلوس – إيسكوديرو)، وفي خط الوسط (بانيجا – فيرناندو – خوان جوردان)، ويقود خط الهجوم (سوسو – يوسف النصيري – روني لوبيز).

أفلت أشبيلية بنقطة الثمينة من كمين مضيفه فياريال بالتعادل (2-2)، تقدم فياريال مرتين بهدفين سجلهما باكو ألكاسير وباو توريس في الدقيقتين 18 والرابعة من الوقت بدل الضائع للشوط الأول.

وتعادل أشبيلية في المرتين بهدفين سجلهما سيرخيو إسكوديرو ومنير الحدادي في الدقيقتين (40 و63).

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ورفع أشبيلية رصيده إلى 53 نقطة لينفرد بالمركز الثالث مؤقتا بفارق نقطة واحدة أمام أتلتيكو مدريد، ورفع فياريال رصيده إلى 48 نقطة لينفرد بالمركز السادس مؤقتا بفارق نقطة واحدة أمام ريال سوسييداد.

إليكم أهداف المباراة

هدف فياريال الاول 1-0

هدف تعادل اشبيلية 1-1

هدف فياريال الثاني 2-1

هدف اشبيلية الثاني 2-2

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