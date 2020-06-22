بي ان سبورت تُصدر بيان رسمي “أخيرًا” لتوضيح مصير الدوري الايطالي

قدمت شبكة “بي ان سبورت” القطرية اعتذارًا بشكل رسمي، عن عدم بث مباريات الدوري الإيطالي الممتاز، تلفزيونيًا عبر شاشتها، دون إبداء الأسباب الحقيقية وراء هذا القرار، الصادم لعشاق الكرة الإيطالية في الشرق الأوسط.

وأرجعت المجموعة القرار إلى وجود مشاكل قانونية، يُقال أنها حدثت بين الشبكة الأشهر في الشرق الأوسط، والجهات المسؤولة عن البث في إيطاليا وهما شبكتي “سكاي ودازن”، والتي لم يتم التوصل إلى حل لها حتى الآن.

ونشرت “بي ان سبورت” تغريدة قالت فيها “لأسباب قانونية، نحن نأسف في beIN على اتخاذ قرار بعدم بث مباريات Serie A (الدوري الإيطالي). نعتذر عن أي إزعاج قد يسببه هذا القرار”.

واندهش عشاق الكالتشيو في الوطن العربي ليلة أمس من عدم إذاعة أول مباراتين من المسابقة بعد استئناف المنافسات، ولا سيما في ظل عدم توضيح المجموعة القطرية لموقفها أمام المشاهدين.

يذكر أن هناك أنباء قوية تتحدث عن وجود مفاوضات بين مجموعة قنوات “الرياضية” السعودية وشبكات بث الدوري الإيطالي، من أجل شراء حقوق البث في الوطن العربي بشكل حصري، واستغلال الأزمة الموجودة مع الشبكة الممولة من حكومة قطر.

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