نتيجة مباراة يوفنتوس وبولونيا في الدوري الايطالي

يحل يوفنتوس ضيفاً ثقيلاً على نظيره بولونيا، ضمن أهم مباريات اليوم الاثنين 22-6-2020، لحساب الجولة الـ 27، من الدوري الايطالي.

تنقل مباراة “يوفنتوس وبولونيا” على قناة بي إن سبورتس 1 الفرنسية، وقناة سكاي سبورت أونو الايطالية، كما تنقل على قناة سكاي سبورت سيري آ.