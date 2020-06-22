رياضة | صفقة الموسم ترفض الزمالك

كتب هاني نصر العربي في الاثنين 22 يونيو 2020 10:15 مساءً - انت الان تقراء خبر صفقة الموسم ترفض الزمالك والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

وجه باهر المحمدي قائد الإسماعيلي صدمة قوية لنادي الزمالك بعد رفض العرض المقدم من الأبيض للانضمام للفريق بالصيف المقبل.

وكان امير مرتضي منصور المشرف العام على الكرة بنادي الزمالك قد عرض على المحمدي الانتقال للبيت الأبيض مقابل مقابل 10 ملايين جنيه مصري بداية من الموسم القادم.