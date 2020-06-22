رياضة | تفاصيل جديدة بشأن موقف رمضان صبحي مع الأهلي

كتب هاني نصر العربي في الاثنين 22 يونيو 2020 10:15 مساءً - انت الان تقراء خبر تفاصيل جديدة بشأن موقف رمضان صبحي مع الأهلي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

كشف نادر شوقي وكيل أعمال رمضان صبحي نجم النادي الأهلي والمعار من صفوف نادي هيدرسفيلد تاون الإنجليزي تفاصيل جديدة بشأن موقفه مع النادي الأحمر.

ويحاول الأهلي منذ فترة شراء عقد رمضان صبحي بشكل نهائي أو تجديد إعارته مع الفريق لموسم أخر والتي تنتهي بنهاية الموسم الحالي.

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وقال نادر شوقي في تصريحات تليفزيونية: "نادي هيدرسفيلد رد على النادي الأهلي واستفسر عن مصير بطولة الدوري في مصر لبحث إمكانية مد الإعارة".

وتابع: "هناك توصيات من الاتحاد الدولي لكرة القدم بشأن مد إعارات اللاعبين لنهاية الموسم الجاري، ولكن لا نعلم مصير بطولة الدوري في مصر، ونريد أن نعرف لنحدد كيف نتحرك في ملف مد إعارة رمضان صبحي والنادي الإنجليزي يريد أيضا أن يعلم هل ستعود بطولة الدوري في مصر أم لا".

وواصل: "تعاقد الأهلي مع طاهر محمد طاهر سيكون بالطبع إضافةولكن موقف رمضان صبحي لم يتغير بشأن تواجده مع الأهلي، إذا أراد النادي التعاقد مع طاهر، لكن في النهاية مستقبل رمضان صبحي غير واضح".