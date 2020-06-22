رياضة | مانشستر سيتي يقترب من ضم نجم الدوري البلغاري

كتب هاني نصر العربي في الاثنين 22 يونيو 2020 10:15 مساءً - انت الان تقراء خبر مانشستر سيتي يقترب من ضم نجم الدوري البلغاري والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

كشفت تقارير صحفية عالمية أن سلافيا صوفيا البلغاري أعلن عن توصله لإتفاق مع مانشستر سيتي الإنجليزي يسمح بانتقال نجمه الشاب فيليب كراستيف إلى صفوف النادي الإنجليزي في الموسم المقبل.

وأكدت التقارير الصحفية أن فينتيسلاف ستيفانوف رئيس سلافيا صوفيا البلغاري كشف أن نجم الفريق كراستيف البالغ من العمر 18 عامًا اجتاز الفحص الطبي في مانشستر سيتي وأشار إلى أن الصفقة ستتم قريبًا.

وأوضحت التقارير الصحفية أن كراستيف يعتبر لاعب وسط متعدد المهام وسبق له وأن شارك مع الفريق الأول لسلافيا في 25 مباراة حتى الآن.

وأشارت التقارير الصحفية إلى أن كراستيف يلعب مع منتخب بلغاريا تحت 19 عامًا وأنه تمكن من تسجيل هدفين خلال ثلاث مباريات.