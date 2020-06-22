رياضة | كارتيرون يصدر قراره بشأن رحيل "صاروخ" الزمالك

كتب هاني نصر العربي في الاثنين 22 يونيو 2020 10:15 مساءً - انت الان تقراء خبر كارتيرون يصدر قراره بشأن رحيل "صاروخ" الزمالك والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

رفض الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك رحيل أحمد عيد ظهير الأبيض الشاب خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

وأغلق المدير الفني ملف رحيله عن الفريق بعدما تلقى اللاعب عدة عروض محلية خلال الفترة الأخيرة،حيث أكد كارتيرون على احتياج الفريق لخدمات عيد حتى وان تم التعاقد مع ظهير جديد وتم التجديد لحازم امام.

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في سياق متصل قرر الجهاز الفني لفريق الكرة الاول بنادي الزمالك بقيادة الفرنسي باتريس كارتيرون خوض اللاعبين برنامح تأهيلي، تحسباً لعودة التدريبات الجماعية في أي وقت، وذلك بعد الإيقاف الطويل في ظل الظروف الحالية والإجراءات الاحترازية التي تقوم بها الدولة المصرية لمكافحة فيروس كورونا المستجد.

ويحتل فريق الزمالك المركز الثالث بجدول ترتيب مسابقة الدوري برصيد ٣١، وذلك بعد ان خاض ١٦ مباراة، فاز في ٩ مواجهات وتعادل في ٦ مبارايات وخسر في ٣ مناسبات، حيث سجل الابيض ٢٢ هدف وتلقت شباكه ١٣ هدفا.

يذكر أن فريق الزمالك كان قد نجح في الصعود الى الدور قبل النهائي من بطولة دوري أبطال أفريقيا، بعد الفوز على الترجي التونسي بثلاثة أهداف مقابل هدفين في مجموع المباراتين.