رياضة | وزارة الرياضة تنفى تحمل مسحات اللاعبين بالأندية قبل عودة الدورى

كتب هاني نصر العربي في الاثنين 22 يونيو 2020 10:15 مساءً - انت الان تقراء خبر وزارة الرياضة تنفى تحمل مسحات اللاعبين بالأندية قبل عودة الدورى والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

نفى مصدر داخل وزارة الشباب والرياضة ما تردد حول تحمل الوزارة التكاليف الخاصة بالمسحات التى تجريها الأندية حاليا قبل عودة النشاط الرياضى.

وقال مصدر بالوزارة أن الوزارة ليس لها علاقة من قريب او بعيد بهذا الامر ولم يتم مناقشته من الأساس.

Advertisements

وأوضحت الوزارة أن القرار الصادر الخاص بعودة النشاط الرياضى جاء بعد دراسة مستفضية من لجنة الازمة بمجلس الوزراء التى يترأسها الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء وفى اطار خطة الدولة للعودة تدريجيا الى الحياة الطبيعية بعد توقف تام بسبب انتشار فيروس كورونا.

وقالت الوزارة أن كل اتحاد مسئول عن كافة الجوانب الفنية المتعلقة بعودة النشاط الخاص به وفقا للاكواد والضوابط التى تم الاعلان عنها فى مؤتمر الاعلان عن عودة النشاط الرياضى بحضور وزيرى الشباب والرياضة والاعلام ورئيس اللجنة الأوليمبية المصرية ورئيس اللجنة الخماسية المكلفة بادارة اتحاد الكرة.



وأوضح المصدر أن اللجنة التنفيذية التى صدرت بقرار ومن وزير الرياضة معنية بمتابعة ورصد تنفيذ كافة الضوابط والإجراءات الواردة بالدليل الاسترشادية الذى تم توزيعه على جميع الهيئات الرياضية والشبابية المعنية بعودة النشاط.