رياضة | نجم بيراميدز يصدم الزمالك

كتب هاني نصر العربي في الاثنين 22 يونيو 2020 10:15 مساءً - انت الان تقراء خبر نجم بيراميدز يصدم الزمالك والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

رفض مسئولو نادي بيراميدز رحيل نجم الفريق الأول إلى الزمالك خلال فترة الانتقالات الصيفية القادمة بعد طلب الأبيض التعاقد مع اللاعب.

وكان نادي الزمالك قد طلب التعاقد مع أحمد أيمن منصور ظهير فريق بيراميدز إلا أن ناديه رفض خروجه خلال الصيف المقبل.

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وتمسك بيراميدز ببقاء اللاعب مع الفريق كونه واحد من العناصر الأساسية في التشكيل.

وأبلغ أحمد أيمن منصور إدارة الزمالك، برغبته فى البقاء مع بيراميدز بسبب تمسك إدارة الفريق باستمراره خلال الفترة المقبلة.

ووضع الزمالك أحمد أيمن منصور على طاولة التعاقدات الصيفية لضمه في الصيف المقبل لتعزيز الخط الدفاعي للفريق بالموسم الجديد.