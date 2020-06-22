رياضة | برشلونة يرد على عرض مانشستر يونايتد لضم فاتي

كتب هاني نصر العربي في الاثنين 22 يونيو 2020 10:15 مساءً - انت الان تقراء خبر برشلونة يرد على عرض مانشستر يونايتد لضم فاتي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

ذكرت تقارير صحفية بريطانية أن برشلونة حدد سعر خيالي من أجل التخلي عن جوهرته الشابة إنسو فاتي لصالح مانشستر يونايتد الإنجليزي في فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

وأكدت صحيفة إكسبريس البريطانية أن مسئولي برشلونة أبلغوا مسئولي مانشستر يونايتد بأنهم يجب عليهم دفع 355 مليون جنيه إسترليني إذا رغبوا في التعاقد مع فاتي.

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وأفادت الصحيفة البريطانية بأن مانشستر يونايتد كان قدم في وقت سابق عرضًا تبلغ قيمته 100 مليون يورو من أجل التعاقد مع فاتي لكن رئيس برشلونة رفص العرض مباشرة.

وأشارت الصحيفة البريطانية إلى أن إنسو فاتي البالغ من العمر 17 عامًا تخرج من أكاديمية إشبيلية وإنضم إلى برشلونة في 2012 وخاض مع الفريق الأول 25 مباراة وسجل 6 أهداف وصنع هدف وحيد حتى الآن.