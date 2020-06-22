رياضة | اللجنة الخماسية تجتمع مع مندوبي الجيزة بالقسم الثالث (مستند)

كتب هاني نصر العربي في الاثنين 22 يونيو 2020 10:15 مساءً - انت الان تقراء خبر اللجنة الخماسية تجتمع مع مندوبي الجيزة بالقسم الثالث (مستند) والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يعقد ظهر الثلاثاء، اجتماع اللجنة الخماسية للإتحاد المصري لكرة القدم مع أندية المجموعة الخامسة بالقسم الثالث المعروفة بمجموعة الجيزة.

حيث يعقد مسئولو اللجنة الخماسية اجتماعاً لمناقشة الأندية فى لائحة النظام الأساسي وشروط الترشح لانتخابات اتحاد الكرة إلى جانب التصور الخاص بتطوير نظام المسابقات، ورأيهم فى موقف الدوري للموسم الجاري.

وأعلن أشرف صبحى، وزير الرياضة، خلال المؤتمر الصحفى الذى عقد منتصف الشهر الجاري بحضور أسامة هيكل وزير الإعلام أيضاً، عن عودة الأندية للتدريبات الجماعية يوم 20 يونيو الجاري، وعودة المنافسات 25 يوليو المقبل.