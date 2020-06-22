رياضة | جوارديولا يُعلن تشكيل مانشستر سيتي لمواجهة بيرنلي

كتب هاني نصر العربي في الاثنين 22 يونيو 2020 10:15 مساءً - انت الان تقراء خبر جوارديولا يُعلن تشكيل مانشستر سيتي لمواجهة بيرنلي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلن بيب جوارديولا المدير الفني لفريق مانشستر سيتي عن التشكيلة الأساسية التي ستخوض مباراته أمام فريق بيرنلي في المباراة التي ستجمع بين الفريقين ضمن منافسات الجولة الثلاثين من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز. وجاءت التشكيلة الأساسية كالتالي :- حراسة المرمى : ايدرسون. Advertisements خط الدفاع : كانسيلو - فيرناندينيو - اوتاميندي - زينتشينكو. خط الوسط : رودريجو - ديفيد سيلفا - فودين - برناردو - رياض محرز. خط الهجوم : سيرجو اجويرو. ويحتل فريق مانشستر سيتي في المركز الثاني بجدول ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز برصيد 60 نقطة وبفارق 23 نقطة عن فريق ليفربول متصدر جدول ترتيب البريمرليج.

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