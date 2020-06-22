رياضة | ريال مدريد يورط باريس سان جيرمان

كتب هاني نصر العربي في الاثنين 22 يونيو 2020 10:15 مساءً - انت الان تقراء خبر ريال مدريد يورط باريس سان جيرمان والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يخطط زين الدين زيدان المدير الفني لنادي ريال مدريد الإسباني لتدعيم خط دفاعه في الموسم الجديد بداية من فترة الانتقالات الصيفية في ظل ندرة المدافعين المميزين في كل أندية العالم حيث يخطط زيدان لاقتناص خدمات كاليدو كوليبالي مدافع فريق نابولي الإيطالي.

وكشفت صحيفة كورييري ديللو سبورت الإيطالية عن أن زيدان دخل في منافسة شرسة مع باريس سان جيرمان الفرنسي للتعاقد مع كوليبالي في ظل بحث توماس توخيل المدير الفني للفريق الباريسي عن ضمه لخلافة تياجو سيلفا مدافع الفريق الحالي.

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وأشارت إلى أن زيدان يرتبط بعلاقة وثيقة مع فالي رمضاني وكيل أعمال كاليدو كوليبالي وهو ما قد يجعل المدافع السنغالي قريباً من الذهاب إلى ملعب سانتياجو برنابيو في الميركاتو الصيفي المقبل على حساب باريس سان جيرمان.