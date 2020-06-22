رياضة | حقيقة مفاوضات الوداد المغربي مع نجم الزمالك السابق

كتب هاني نصر العربي في الاثنين 22 يونيو 2020 10:15 مساءً - انت الان تقراء خبر حقيقة مفاوضات الوداد المغربي مع نجم الزمالك السابق والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

كشف سعيد الناصيري رئيس نادي الوداد الرياضي المغربي، حقيقة ما تردد بخصوص المفاوضات مع باسم مرسي مهاجم الزمالك السابق والإنتاج الحربي الحالي، للتعاقد معه خلال فترة الإنتقالات الصيفية المقبلة.

وقال "الناصيري" في تصريحات لصحيفة "المنتخب" المغربية: " لا أعلم شيئا بخصوص الأخبار المتداولة حول مفاوضات الوداد مع باسم مرسي، هذه الأنباء غير صحيحة تمامًا".

وأضاف: " إذا كنا نرغب في التعاقد مع باسم مرسي سوف نتواصل مع إدارة ناديه مباشرة، ولكننا لم نتفاوض مع اللاعب اطلاقًا، وكل ما يتردد في هذا الشأن عار تمامًا من الصحة".

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وكان ميدو حزين وكيل أعمال باسم مرسي أكد في تصريحات تليفزيونية أن اللاعب تلقي عرضًا رسميًا من نادي الوداد المغربي للإنتقال إليه في الميركاتو الصيفي، وهو الأمر الذي نفاه رئيس النادي المغربي جملة وتفصيلا.

الجدير بالذكر أن باسم مرسي رحل عن صفوف الزمالك خلال فترة الإنتقالات الصيفية الماضية، بعد إنتهاء إعارته لفريق سموحة، وانتقل لنادي الإنتاج الحربي والذي يلعب ضمن صفوفه حاليًا.

وخاض 10 مباريات مع الإنتاج الحربي بالموسم الحالي وسجل هدفين فقط.