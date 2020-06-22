رياضة | مدرب برشلونة يفتح النار على التحكيم

كتب هاني نصر العربي في الاثنين 22 يونيو 2020 10:15 مساءً - انت الان تقراء خبر مدرب برشلونة يفتح النار على التحكيم والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قال مدرب برشلونة كيكي سيتين، اليوم الإثنين، إن تقنية حكم الفيديو المساعد لا تستخدم بطريقة صحيحة في الدوري، وذلك عقب الفوز المثير للجدل لمنافسه ريال مدريد على ملعب ريال سوسيداد.

وفاز ريال مدريد 2-1 على سوسيداد ليتصدر المسابقة متفوقاً على برشلونة، لكن صاحب الأرض تضرر لأن الحكم ألغى له هدفاً عقب اللجوء إلى حكم الفيديو بداعي التسلل.

وزاد شعور سوسيداد بالظلم بعد تسجيل كريم بنزيما هدف الفوز لريال بعدما مهد الكرة لنفسه بذراعه.

وقال سيتين للصحافيين قبل مواجهة أتلتيك بلباو غداً الثلاثاء: "توجد أشياء لا يمكن التحكم فيها ولا تعتمد علينا، شاهد الجميع ما حدث في إستاد أنويتا وسيستخلصون آرائهم الخاصة".

وأضاف: "من المفهوم أننا نفكر في سبب وجود بعض الحالات التي تتم مراجعتها، الحكم نفسه يلجأ لحكم الفيديو ولا يفعل ذلك في بعض الحالات الأخرى".

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وتابع: "يفعلون ذلك في بعض المباريات وفي البعض الآخر لا، لذلك يمكن أن تفكر حقاً أن تقنية الفيديو لا تستخدم بطريقة صحيحة".

وقال مدرب برشلونة إن الخلافات كانت جزءاً من كرة القدم.

وأضاف: "هذا يحدث منذ سنوات عديدة ولم يتغير شيء، دائماً تحدث نفس الأمور، الخلافات المثيرة للجدل دائماً موجودة، تقنية الفيديو وسيلة لجعل الأمور أفضل، لكن علينا استخدامها للحصول على رؤية أوضح للواقع".

ويتصدر ريال مدريد المسابقة، رغم تساويه في رصيد النقاط مع برشلونة ولكل منهما 65 نقطة، بفضل المواجهات المباشرة لكن سيتين مقتنع أن صراع الفوز باللقب لا يزال في يد برشلونة.

وقال: "الآن هامش الخطأ ضئيل، لكنه ضئيل أيضاً بالنسبة لهم، ريال مدريد لا يستطيع ارتكاب أي أخطاء، العديد من البطولات يتم حسمها في النهاية، لا تزال هناك ثماني مباريات متبقية، ريال مدريد سيخوض مباريات صعبة مثلنا".