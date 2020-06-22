رياضة | بالأسماء.. 3 نجوم خارج الأهلي في الصيف

كتب هاني نصر العربي في الاثنين 22 يونيو 2020 10:15 مساءً - انت الان تقراء خبر بالأسماء.. 3 نجوم خارج الأهلي في الصيف والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

بدأت لجنة التخطيط بالنادي الأهلي برئاسة محسن صالح، في التخطيط لسوق الانتقالات الصيفية القادم الذي اقترب بشكل كبير من الانطلاق وذلك عن طريق تحديد بعض الراحلين عن الفريق واستهداف صفقات جديدة.

وكان الأهلي قد أعلن بشكل رسمي الفترة الماضية على رحيل ثلاثة من نجومه وهم شريف إكرامي وحسام عاشور وأحمد فتحي في نهاية الموسم الجاري.

كما استقر السويسري رينيه فايلر المدير الفني للقلعة الحمراء حتى الآن على رحيل ٣ لاعبين آخرين عن صفوف الفريق في الميركاتو الصيفي.

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وأبلغ فايلر إدارة الأهلي أن تقوم ببيع كل من صالح جمعة وأحمد الشيخ ووليد أزارو المعار إلى نادي الاتفاق السعودي.

وأكد فايلر إلى مجلس إدارة المارد الأحمر أنه ليس في حاجة لخدمات هذا الثلاثي في الفريق بالموسم القادم ومن الأفضل بيعهم والاستفادة منهم ماديا.

وينتظر الأهلي عودة رينيه فايلر من الإجازة التي يقضيها في سويسرا ليحسم ملف الراحلين بشكل نهائي بالإضافة لملف المعارين والصفقات الجديدة وتجديد عقده كذلك.