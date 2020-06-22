يحيى الدرع: سعيد بالبقاء في الزمالك.. وأعد الجماهير ببذل أقصى جهد لتحقيق البطولات

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أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - قال يحيى الدرع، لاعب فريق كرة اليد الأول بنادي الزمالك، إنه فخور بتواجده في القلعة البيضاء، وذلك بعد تجديد تعاقده لمدة موسمين.
وأضاف «الدرع»، في تصريحات نقلها الموقع الرسمي للنادي: «سعيد جدًا باستمراري مع نادي الزمالك، الذي حققت معه إنجازات كبيرة على مدار موسمين».
ووجه «الدرع» الشكر إلى مرتضى منصور، رئيس النادي، على الاحترام والتقدير الذي وجده منه، وكذلك أحمد مرتضى، وأحمد عادل عبدالفتاح، عضوا مجلس الإدارة، على تعاونهما في إنهاء التجديد للفريق.
وشدد «الدرع» على أنه لم يكن يحتاج إلى تفكير كي يحسم أمر التجديد أو التفضيل بين الزمالك والأهلي، لأنه مرتاح نفسيًا بتواجده ولعبه لفريق كبير بحجم الزمالك.
وأشار نجم كوماندوز يد الزمالك إلى أن أحمد الأحمر، لاعب الفريق، قائد كبير وتاريخ، ووجوده بجانبه في الملعب شرف له بالتأكيد ويتعلم منه الكثير، موضحًا أن فريق اليد بالزمالك يتميز عن باقي الفرق بروح الأسرة الواحدة، وأي لاعب يأتي من الخارج يندمج سريعًا، ولا يشعر بالغربة أبدًا.
وتمنى «الدرع» انتهاء أزمة وباء كورونا سريعًا، لعودة الحياه الرياضية لطبيعتها، متمنيًا أيضا السلامة للجميع.
واختتم يحيي الدرع تصريحاته بوعد جماهير الزمالك ببذل أقصى جهد لتحقيق الفوز بجميع البطولات، متمنيًا أن يكون يد الزمالك دائمًا مصدر الفرحة لهم.
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