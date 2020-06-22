شكرا لقرائتكم خبر عن طبيب الزمالك ينفي إصابة ابن محمد عبدالشافي بفيروس كورونا والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - نفى الدكتور محمد أسامة، رئيس الجهاز الطبي للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، ما تردد خلال الساعات القليلة الماضية عن إصابة نجل محمد عبدالشاقي لاعب الفريق بفيروس كورونا.
وقال «أسامة»: «الصورة المنتشرة على صفحات السوشيال ميديا لطفل يخضع لفحوصات ليست صورة نجل عبدالشافي»، مشيرا إلى أنه تواصل مع اللاعب وأكد له أن ابنه متواجد بالمنزل وبصحة جيدة وكذلك جميع أفراد أسرته، معربا عن استيائه مما نشر.
وشدد طبيب الفريق على أنه يتابع حالة اللاعبين بشكل يومي والجميع بصحة جيدة.
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