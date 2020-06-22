شكرا لقرائتكم سمير: محطوظ للتواجد مع أعظم جيل في تاريخ الزمالك.. وكارتيرون مميز بالنهائيات ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
جدة - عمرو شويل يرى أحمد سمير ظهير أيمن الزمالك السابق أنه محظوظا للمشاركة في صفوف الفريق الأبيض في وجود أعظم جيل في تاريخ نادي الزمالك ، قائلا: "انضممت له عن طريق مرتضى منصور، وفاروق جعفر ومحمد سمير كانا مصرين على تواجدي في صفوف الزمالك، بخلاف أنه حقق الدوري في أول موسم له بالدوري.
قال في تصريحاته لبرنامج "أخبارنا" على قناة الزمالك: كنت محظوظا لأني عملت مدربا عاما مع فييرا في سموحة، بعد فترة قصيرة من اعتزال الكرة وتعلمت منها أشياء كثيرة أثرت معايا في عرف التدريب.
وعن فتح الزمالك لملف نادي القرن شدد على أن الزمالك لم يكن لديه رئيس نادي يركز في المطالبة بحق الزمالك في ملف نادي القرن ، ولا يضيع حق ورائه مطالب به.
وعن رأيه في الفرنسي كارتيرون المدير الفني للزمالك، أكد أنه عندما تولى تدريب الأهلي لم يكن معه نفس العناصر الموجودة حاليا ووصوله لنهائي افريقيا بالمجموعة التي كانت معه، كان انجاز، لأنه لم يكن لديه لاعبين مميزين بخلاف وليد سليمان، مشيرا إلى أن كارتيرون مدرب مميز في المباريات الكبيرة والنهائيات.
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