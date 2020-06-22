شكرا لقرائتكم المقاصة: نرحب بعودة الشيخ ووحيد.. ونسعى لاكتشاف المواهب في تنزانيا ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل كشف اللواء بكري سليم المدير التنفيذي لنادي المقاصة ن ناديه تأثر ماديا بتوقف النشاط الرياضي منذ 4 شهور، مطالبا رئيس الجمهورية بدعم النشاط الرياضي مثل دعم قطاعات السياحة والنقل والطيران، مشيرا غلى أن الأندية قاربت على الإفلاس بسبب توقف الموارد المالية التي تعتمد عليها بسبب انتشار فيروس كورونا.

قال في تصريحات لبرنامج "لقاء خاص" على قناة أون تايم سبورتس 1: اللواء محمد عبد السلام فضل الاستقالة من رئاسة المقاصة لأسباب صحية، كاشفا أن المقاصة عرض الاستثمار في القرية الأولمبية بالفيوم وتكون تابعة لشركة المقاصة سبورت ووزير الرياضة رحب بالموضوع، كما نسعى لاكتشاف المواهب الكروية في تنزانيا ونتمنى دعم وزراة الرياضة في هذا المشروع.

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تابع: ننتظر دعم وزير الرياضة من أجل تطبيق الإجراءات الاحترازية قبل عودة النشاط الرياضي، مشيرا إلى أنه نصح ايهاب جلال بعد تدريب الزمالك في وسط الموسم ولو تولى المهمة في روف أفضل أو بداية الموسم لحقق انجازات كثيرة

شدد على أن ناديه يرحب بعودة أحمد الشيخ ومحمود وحيد لصفوف المقاصة في أي وقت باعتبارهما من أبناء النادي، مؤكدا أن هدف المقاصة كان في المشاركة بكأس العالم للأندية ولكن صع في وجود الأهلي الزمالك.